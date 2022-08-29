Для импортозамещения Самарской области не хватает живых коз

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Власти региона утвердили перечень продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций.

Такое постановление №704 первый вице-губернатор Виктор Кудряшов подписал 26 августа.

Принятие документа связано с постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в РФ в 2022 году», которое разрешает властям сдавать в аренду без торгов участки для производства продукции, необходимой для импортозамещения. Перечень такой продукции устанавливают регионы.

Самарский документ включает в себя 40 пунктов, но большинство содержит достаточно большой перечень продукции из самых разных отраслей экономики. Сельскохозяйственная, например, представлена семенами кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощей (кроме сахарной свеклы). В перечне также – живые овцы, козы, буйволы. А еще – рыба, мясо, молоко, сыры, крахмалы, напитки.

Непродовольственный сектор включает в себя одежду, кожу и изделия из нее, текстиль, бумагу.

Есть в перечне и лекарства, применяемые в медицинских целях материалы, резиновые и пластмассовые изделия, мебель, транспортные средства, компьютерное и электрическое, оптическое и электронное оборудование.

Наконец – услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования, программные продукты и услуги по разработке и изданию программного обеспечения, консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий, пишет Обозрение.

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