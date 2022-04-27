Десятки предприятий Самарской области приняли участие во всероссийском флешмобе #МыРаботаем

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Первыми в ПФО присоединились к флешмобу #МыРаботаем 12 самарских предприятий. Среди них РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», Самарский булочно-кондитерский комбинат, фармацевтическая компания «ОЗОН», «Пегас-Агро», «Электрощит Самара», «Тяжмаш», «Техкомплекс», Элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО», склад аптечной сети ООО «Вита Лайн» и самарский дизайнер – основатель бренда одежды Мария Прохорова. По их примеру и другие производства начали снимать ролики, где показывают – производство не останавливается, работников не сокращают, компании готовы обеспечить продукцией жителей не только своего региона, но и всей страны. Несмотря ни на какие санкции и слухи. Свои ролики предприятия выкладывают в соцсети с хэштегом #МыРаботаем.

Самарских участников федерального флешмоба в своем аккаунте поддержал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, многие руководители предприятий откликнулись на вызов времени и выступают с готовыми предложениями. И правительство оказывает поддержку.

«У нас в регионе проходит акция среди предприятий #МыРаботаем. Производства области продолжают свою деятельность, помогаем им находить новые возможности для развития», - отметил Дмитрий Азаров.

Руководители предприятий охотно делятся своими идеями и разработками. На мукомольном заводе «ЖИТО» применена технология очень бережной переработки зерна, что позволяет сохранить все полезные микроэлементы и витамины.

«Производство работает на Самарскую область и другие регионы ПФО. Скоро эту муку можно будет купить в магазинах губернии. После комплексной модернизации производительность размола линии на «ЖИТО» составляет 300 тонн пшеницы и 50 тонн ржи в сутки», – рассказывает гендиректор ОАО «Самарская инновационная компания» Эдуард Мнацаканян.

О рабочем настрое на предприятии говорит и генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов: «Настроение в трудовом коллективе рабочее, готовы к решению задач, поставленных перед нами государством. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум 2,5 года четко прослеживается».

Масштабная акция о работе отечественных производств стартовала в конце марта. На данный момент уже свыше 1 200 представителей различных отраслей экономики из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе.

Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем. Ведомство поблагодарило всех, кто продолжает работу в эти непростые времена. «Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Видеоролики набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тыс. репостов и сотни одобряющих комментариев.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах и заводах по производству напитков, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.