Депутаты Госдумы рассмотрят ряд законопроектов, которые защитят экономику России

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Депутаты Госдумы рассмотрят ряд законопроектов, которые защитят экономику нашей страны, поддержат людей в условиях санкций. Об этом написал в своём Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, новые законы предусматривают, в частности, кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Также будут предложены механизмы для дополнительной индексации пенсий, новые меры контроля за обеспечением лекарствами с помощью расширения списка препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

Также, по словам Володина, будут обеспечены и условия для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и «исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками».

Вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Госдума также планирует объявить новый этап амнистии капитала, а порядок предоставления государственных и муниципальных услуг предполагается упростить, передает Радио Маяк.