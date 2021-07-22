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Депутат Казачков будет расплачиваться за грехи Межеедова?

22 июля 2021 13:25
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Депутат Казачков будет расплачиваться за грехи Межеедова?

9 июля на ПАО «Тольяттиазот» закончилось двухлетнее правление гендиректора Дмитрия Межеедова. Оно запомнится отсутствием развития производства, отказом от остановочных ремонтов, гибелью рабочих в серии групповых несчастных случаев, а также сотнями миллионов долларов прибыли, выведенными в офшор в интересах Сергея Махлая, основного владельца завода, осужденного в России за мошенничество и скрывающегося в данный момент за рубежом.

Межеедов не был очевидным выбором на пост гендиректора, так как он являлся выходцем из консалтинга и в технологии химического производства он не смыслил ровным счетом ничего. Но в нелегальных финансовых схемах он знал толк, за это Махлай его и держал. Принцип работы Межеедова можно охарактеризовать как «в любой непонятной ситуации выводи прибыль». Он так и делал. ТоАЗ заказывал подряды у различных подставных организаций – «МСА-Строй», «Интеркон», «Ремпуть», «Тарсу», «ЗиС», «Родничок» и другие – оплачивал аванс размером около 70% и все. Никаких работ, как правило, не велось, никаких актов не оставалось. Подставные фирмы затем должны были переправить деньги за рубеж Махлаю.

Однако Межеедов хоть и выводил средства, но выводил их, как выяснилось, зачастую себе в карман. Его официальный доход составлял около 400 млн руб. в год, но и этого ему было мало: 10-процентные откаты от карманных фирм, через которые Межеедов выводил деньги «Тольяттиазота», принесли ему еще около 2 миллиардов рублей. От этого офшорные поступления Махлая становились все меньше и меньше. Это и стало главной причиной увольнения Межеедова. Вдобавок информация о его нелегальных схемах попала в СМИ, что привлекло дополнительное внимание уже к самому Махлаю, который не только осужден за мошенничество, но также является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Формально исполнять обязанности гендиректора ТоАЗа пока будет 33-летний зам Межеедова по экономике и финансам Сергей Шишов. Но в день отставки Межеедова сам Сергей Махлай объявил другому его подчиненному, директору по операционной деятельности Виктору Казачкову, что разбираться с наследием Межеедова теперь предстоит ему.

На личности Казачкова стоит остановиться поподробнее. На ТоАЗе он работает аж с 1981 года. Но в 2008 году Владимир Махлай, отец Сергея и бывший «красный директор» завода, с позором выгнал Казачкова за воровство карбамида и отделку дворянскими вензелями забора коттеджа в деревне Зеленовке.

Но при Махлае-младшем такой специалист пригодился в команде Межеедова и вернулся на ТоАЗ. Теперь ему предстоит разбираться с бухгалтерией Межеедова, иными словами, подписывать задним числом множество актов за фактически невыполненную работу. Из «инвестиционного» бюджета ТоАЗа на 2021 год в 21,7 млрд руб. Межеедов успешно вывел в офшоры 16 млрд руб., а вот актами у него закрыто лишь 2,7 млрд руб. Липовые документы должны, по замыслу Махлая, создать иллюзию того, что деньги завода не были просто украдены, а будто бы пошли на что-то хорошее и полезное.

Такой тертый калач, как Казачков, не может не понимать, что, подделывая документы, он совершает уголовное преступление. Но Махлай неслучайно сделал ставку именно на него – он уже помогал Межеедову в разработке и реализации незаконных схем вывода прибыли, выстраивал коррупционные связи с местными контрольно-надзорными органами (главным образом, СПУ Ростехнадзора) и лоббировал интересы собственников ТоАЗа в госорганах. Возможно, Казачков надеется, что от ответственности его защитит кресло депутата Самарской облдумы, либо Махлай защитит.

Но работа на Махлая – дело хоть и прибыльное, но рискованное, и всегда стоит помнить о том, что из коттеджа в Зеленовке можно уехать прямиком в колонию. Взять хотя бы пример Александра Попова, экс-председателя принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка. Он долго отвечал в группировке за обналичивание и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и взятки. В июне он был приговорен к 7,5 годам колонии строго режима за попытку дать взятку Верховному суду РФ в $2 млн по личному распоряжению Махлая. Неизвестно, что будет дальше и с Межеедовым, у которого дома и в офисе проходили обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов.​ А потому Казачкову следовало бы крепко задуматься о том, где бы он хотел провести свою пенсию.

 Алексей Напылов

Теги: ТОАЗ

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