Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Департамент управления имуществом г.о. Самара признан соответчиком по долгам МП «Инженерная служба»

15 сентября 2025 13:49
147
Департамент управления имуществом городского округа Самара признан арбитражным судом Самарской области соответчиком по делу о взыскании задолженности с МП «Инженерная служба» за потребленную в прошлый отопительный сезон электрическую энергию. Напомним, МП «Инженерная служба» получила от АО «Самарагорэнергосбыт», но так и не оплатила объем электрической энергии на сумму 134 млн рублей, включая пени. С апреля и до момента оплаты электрической энергии в полном объеме было приостановлено энергоснабжение 26 муниципальных котельных, обслуживаемых МП «Инженерная служба». 

3 сентября 2025 года Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с муниципального предприятия часть задолженности в размере порядка 22,1 млн рублей. Учредителем МП выступает департамент управления имуществом городского округа Самара, поэтому именно он привлечен судом как соответчик по делу, то есть будет нести субсидиарную ответственность по оплате долгов предприятия. По прочей части долга в сумме порядка 112 млн рублей взыскание рассматривается в рамках дополнительных арбитражных дел.

Гарантирующий поставщик электроэнергии СамГЭС со своей стороны в очередной раз призывает администрацию г. о. Самара и МП урегулировать ситуацию с оплатой электроэнергии и возобновлением энергоснабжения до начала отопительного сезона 2025-2026, сообщает АО «Самарагорэнергосбыт».

