Департамент управления имуществом г.о. Самара признан соответчиком по долгам МП «Инженерная служба»

Департамент управления имуществом городского округа Самара признан арбитражным судом Самарской области соответчиком по делу о взыскании задолженности с МП «Инженерная служба» за потребленную в прошлый отопительный сезон электрическую энергию. Напомним, МП «Инженерная служба» получила от АО «Самарагорэнергосбыт», но так и не оплатила объем электрической энергии на сумму 134 млн рублей, включая пени. С апреля и до момента оплаты электрической энергии в полном объеме было приостановлено энергоснабжение 26 муниципальных котельных, обслуживаемых МП «Инженерная служба».

3 сентября 2025 года Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с муниципального предприятия часть задолженности в размере порядка 22,1 млн рублей. Учредителем МП выступает департамент управления имуществом городского округа Самара, поэтому именно он привлечен судом как соответчик по делу, то есть будет нести субсидиарную ответственность по оплате долгов предприятия. По прочей части долга в сумме порядка 112 млн рублей взыскание рассматривается в рамках дополнительных арбитражных дел.

Гарантирующий поставщик электроэнергии СамГЭС со своей стороны в очередной раз призывает администрацию г. о. Самара и МП урегулировать ситуацию с оплатой электроэнергии и возобновлением энергоснабжения до начала отопительного сезона 2025-2026, сообщает АО «Самарагорэнергосбыт».