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Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме

2 июня 2021 10:58
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Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме

В среду, 2 июня, стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.  

Петербургский международный экономический форум представляет собой уникальное событие в мире экономики и бизнеса. С 2006 года он проходит под патронатом и при личном участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. ПМЭФ является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, обсуждения важнейших экономических вопросов, заключения контрактов и инвестиционных соглашений. Начиная с 2018 года Самарская область принимает участие в форуме масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. И это важнейший вклад в создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, привлечение новых инвесторов российского и мирового уровня.

Напомним, в ходе прошлого XXIII Петербургского международного экономического форума, который прошёл в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона. Уже сегодня бизнес-круги и жители региона чувствуют реальные результаты от проведённой в период форума работы.

Благодаря достигнутым договорённостям Губернатора с президентом компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ларсом Лемоном в 2021 году на самарском заводе состоялся запуск новой линии по производству безалкогольных тонизирующих напитков, в которую инвестировано 87 млн руб. 

Благодаря подписанию соглашения между Правительством Самарской области и Публичным акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат» уже в 2021 году комбинат откроет крупный производственно-логистический центр на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти», будет создано более 90 рабочих мест, а инвестиции составляют более 1,4 млрд руб. 

Переговоры с Президентом – Председателем Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко принесли региону запуск в 2021 году на территории индустриального парка «Преображенка» логистического почтового центра АО «НЛТ», где будет создано еще 1000 рабочих мест. В этот проект инвестировано 1,6 млрд руб.

Благодаря достигнутым договорённостям с представителями республики Узбекистан и партнерством с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» был реализован ряд совместных с республикой проектов.  Во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в г. Ташкент и «Азия Инвест» в Самаре для обслуживания товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. К 2024 году инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на 1,5 млрд. долларов США. В результате Самарская область стала лидером среди регионов, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном. А кабинет министров Республики Узбекистан включил Самарскую область в список опорных регионов Российской Федерации наряду с г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Новосибирск.

На ПМЭФ-2019 также было подписано соглашение между Правительством Самарской области и Национальной технологической инициативой «Автонет», предполагающее создание на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения интеллектуальной транспортной системы, интегрированной с системой связи V2X. Сейчас, спустя два года, такая платформа уже создана и проходит стадию тестирования. На нынешнем форуме наш регион уже презентует проект «умной дороги», аналогов которой нет в России, и которая уже вызывает большой интерес как у государственных институтов, так и у частных инвесторов. 

В ходе форума 2019 года была проведена работа с международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers по анализу инвестиционных ниш региона. Положительные результаты работы по данному направлению подтверждаются планами инвесторов по организации в регионе производства резервуарного оборудования для нефтяной промышленности, лакокрасочных и других отделочных материалов, медицинского оборудования, а также фармацевтического производства. Все эти проекты находятся на стадии подготовки к реализации. А один из проектов, предполагающий строительство крупнейшего в стране завода по производству входных металлических дверей, уже готовится к запуску производства в 2021 году, планируется создать около 2 тысяч рабочих мест.

Одним из итогов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в сфере промышленного туризма. Сегодня промышленный туризм активно развивается на территории Самарской области, в программе задействовано 17 предприятий региона. Ежегодно 10 тысяч человек посещают промышленные объекты как в составе делегаций, так и в составе профориентационных туров.

XXIV Петербургский международный экономический форум станет первым масштабным деловым событием очного формата после вынужденного перерыва в связи с пандемией. Неслучайно главной темой форума стала «Снова вместе. Экономика новой реальности». Среди основных направлений дискуссии «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы», «Технологии, расширяющие горизонты».

В этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России «Умной дороги», электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д», информационная система «Цифровая модель региона».

Также инвесторы России и мира смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками.

В рамках форума планируется подписать целый ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, в ходе форума Самарская область соберёт все регионы - участники научно-образовательного центра «Инженерия будущего» на панельной дискуссии «Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ». Напомним, что сегодня наш НОЦ занимает лидирующие позиции в стране и уже объединяет пять субъектов Российской Федерации – равноправных партнеров (Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия). В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ «Инженерия будущего» и других регионов.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров международный форум экономический форум

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