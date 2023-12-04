Дефицит кадров снизит российский ВВП

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Сложившийся в России дефицит рабочих кадров может привести к снижению валового внутреннего продукта (ВВП) на 1-2 процента.

К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании "Яков и партнеры", проанализировав данные о 38 миллионах вакансий, размещенных в период с 2018 по 2023 год.

К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона – высшей квалификации", – указывают они в своем прогнозе.

О дефиците кадров говорится и в исследовании, проведенном сервисом SuperJob. Среди опрошенных работодателей 85 процентов указывают на то, что не могут набрать необходимых им людей. Хуже всего дело обстоит с квалифицированными рабочими, водителями грузовых автомобилей, машинистами спецтранспорта, разнорабочими и инженерами, пишет Смотрим.

У промышленных предприятий число вакансий выросло на 122 процента, в строительной сфере – на 31 процент, в транспортно-логистической – на 35 процентов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что дефицит рабочей силы является сейчас главной проблемой российской экономики.

"Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше – это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая", – сообщила она, выступая в Госдуме РФ.