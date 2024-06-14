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Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России

14 июня 2024 09:25
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Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды. В российском подразделении компании не ответили на запрос.

The Coca-Cola Company объявила о приостановке деловой активности в России в марте 2022 года. При этом в компании не уточнили, какие именно меры это предусматривает.

При этом, согласно отчетности компании, в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings удвоило прибыль более чем вдвое в России. ООО «Мултон партнерс» в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше результата 2022 года (4,6 млрд рублей). Этот показатель стал самым высоким за последние годы.

До ухода с российского рынка компания Coca-Cola занимала шестое место в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9 процента. Ее ближайший конкурент, марка PepsiCo, находилась на 18-й строчке рейтинга с показателем 0,5 процента, а бренд «Добрый», который выпускал только соки, — на 15-м месте рейтинга с долей продаж 0,5 процента. В октябре 2023 года оригинальная торговая марка Coca-Cola исчезла из топ-50 крупнейших брендов по России.

По мнению партнера практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, регистрация производителем своих международных брендов может говорить о его намерении в будущем вернуть их на российский рынок, пишет Лента.

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