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Члены Национальной ассоциации кулинаров России захотели разработать меню для заведений сетевого общепита, которые смогли бы заменить приостановившие работу на российском рынке сети фастфуда, на основе русской кухни. Об этом заявила президент ассоциации Анна Жукова, передает ТАСС.

Как уточнила Жукова, ассоциация готова разработать русское национальное меню и технологические карты по приготовлению русских блюд, которые будут использоваться в работе сетевых ресторанов. «В том числе и вместо приостановившей работу в России сети "Макдоналдс", если уж пойдет речь о том, что они уходят с рынка», — пояснила она.

Создать такое меню шеф-повара могут в течение трех месяцев. По словам Жуковой, в последние годы специалисты уделяли большое внимание русской кухне, поэтому многие рецепты необходимо лишь доработать.

8 марта сеть быстрого питания «Макдоналдс» сообщила о временном закрытии своих ресторанов в России. Позже стало известно, что закроются также 70 ресторанов KFC.