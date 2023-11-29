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«Честный знак» помог выявить на рынке безалкогольных напитков 200 новых производителей еще до старта маркировки

29 ноября 2023 12:55
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«Честный знак» помог выявить на рынке безалкогольных напитков 200 новых производителей еще до старта маркировки

С 1 декабря 2023 года на безалкогольных напитках в пластике и стекле появятся коды маркировки (исключение - соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье, их начнут маркировать позже). Но еще до этого момента маркировка дала первые результаты по обелению рынка, выявив 200 компаний, которые не отчитывались в органы власти.


«Отрасль активно готовится к 1 декабря, регистрируется в системе маркировки. Степень готовности – около 95%. Но мы уже видим позитивную динамику – производители начали выходить из тени. За почти 4 месяца в системе «Честный знак» зарегистрировалось 200 производителей безалкогольных напитков и соков, о которых отсутствовала информация у профильных органов власти регионов России. То есть первые месяцы введения маркировки уже позволили выявить новых производителей, тем самым расширив легальный рынок почти на 23%», – рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.


Система действительно позволяет увидеть всех участников оборота и выполняет свою задачу по борьбе с нелегальным сегментом – такие тенденции наблюдаются на всех рынках, где внедряется маркировка. «Можно привести в пример рынок бутилированной воды, позитивные изменения на котором начались сразу после старта обязательной маркировки. За полтора года 450 производителей вышло из тени, то есть рынок «обелился» на 27,5%», – напомнила Юлия Кузьмина.

 

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