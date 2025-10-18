Я нашел ошибку
Главные новости:
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Телесные повреждения получил один из водителей.
В Самарской области на 877 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны.
В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года

18 октября 2025 13:59
155
Поставки пива из Чехии в Россию выросли в августе до максимума с начала года – поставлено продукции на 2,2 миллиона евро, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Евростата.

Чехия третий месяц является основным поставщиком европейского пива в Россию. В августе поставки пива из Чехии выросли на 10% в сравнении с предыдущим месяцем, достигнув максимума с начала года, когда в РФ начали действовать повышенные пошлины на пиво из недружественных стран.

Всего в августе европейские страны отправили в Россию пиво на 8,2 миллиона евро, в то время как в предыдущем месяце – 7,5 миллиона евро.

Помимо Чехии существенно нарастила поставки Литва – в 1,6 раза, до 846,6 тысячи евро.

Германия уменьшила экспорт в РФ до 916,4 тысячи евро, то есть почти вдвое. Экспорт из Польши упал на 3%, до 583,3 тысячи евро.

Согласно информации Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи пива в России сократились в январе-июне 2025 года на 16,3% в годовом выражении.

В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
169
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
198
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
409
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
318
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
308
