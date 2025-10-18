Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года

155

Поставки пива из Чехии в Россию выросли в августе до максимума с начала года – поставлено продукции на 2,2 миллиона евро, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Евростата.

Чехия третий месяц является основным поставщиком европейского пива в Россию. В августе поставки пива из Чехии выросли на 10% в сравнении с предыдущим месяцем, достигнув максимума с начала года, когда в РФ начали действовать повышенные пошлины на пиво из недружественных стран.

Всего в августе европейские страны отправили в Россию пиво на 8,2 миллиона евро, в то время как в предыдущем месяце – 7,5 миллиона евро.

Помимо Чехии существенно нарастила поставки Литва – в 1,6 раза, до 846,6 тысячи евро.

Германия уменьшила экспорт в РФ до 916,4 тысячи евро, то есть почти вдвое. Экспорт из Польши упал на 3%, до 583,3 тысячи евро.

Согласно информации Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи пива в России сократились в январе-июне 2025 года на 16,3% в годовом выражении.