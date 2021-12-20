Часть вин может исчезнуть с полок магазинов сразу после Нового года

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Часть винодельческой продукции может исчезнуть из магазинов с 1 января. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких виноторговых компаний. По их словам, это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Представитель Минфина перенаправил «Ведомости» в Минсельхоз. Представитель этого ведомства подтвердил: «В настоящее время вопрос продления действующего моратория в ведомстве не рассматривается».

Сами поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 2 июля 2021 г. Они ввели в закон о регулировании алкогольного рынка (171-ФЗ) новую классификацию винодельческой продукции (ранее она же была закреплена специальным законом о виноделии).

Например, часть напитков, которые ранее маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Также импортеры использовали термин «вина с защищенным географическим указанием» для иностранной продукции вместо географических обозначений, принятых в стране происхождения (а по новому закону должны применяться именно они). Следовательно, большая часть товаров потребовала изменения названия на контрэтикетке и принятия новых деклараций соответствия.

Переходный период не был предусмотрен, и по закону продукция, выпущенная по старым правилам, должна быть признана фальсификатом и уничтожена. В связи с этим правительство до 31 декабря отменило контроль и надзор за исполнением новых правил, а также ввело упрощенный порядок сертификации.

«Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу у всей индустрии», — говорит президент одного из крупнейших импортеров вина, Simple Group, Максим Каширин. По его словам, в обороте по-прежнему находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации и со старыми декларациями соответствия. Получается, что с 1 января 2022 г. их статус не определен. Такая продукция не опасна для потребителя, с нее уплачены акциз и таможенные платежи, но по закону о виноделии она может быть признана контрафактной и изъята с рынка для последующей утилизации, объясняет Каширин.

По его мнению, это может грозить дефицитом легального вина на полках магазинов, финансовыми потерями бизнеса и, как следствие, ростом теневого рынка.

Виноторговая компания Fort уже получила новые декларации о соответствии на 85% своей продукции, говорит ее исполнительный директор Александр Липилин. Речь идет прежде всего о товарах, на которые приходятся основные продажи, — просекко, шампанском и большей части тихих вин. Но от остальной части ассортимента придется отказаться, отмечает он. По словам Липилина, оформление деклараций после окончания моратория будет занимать 1,5−2,5 месяца (вместо двух недель по упрощенной процедуре).

Что касается российского производства, то основные вопросы возникали в связи с несоответствием старых ГОСТов новой классификации, напоминает генеральный директор саморегулируемой организации «Винодельческий союз» Борис Катрюхин. Но на большую часть продукции стандарты уже скорректированы — коньяк, вино, игристое вино. При этом по-прежнему не изменены ГОСТы на винные напитки (их делают с использованием вина и добавок) и эта продукция с 1 января может оказаться вне закона, предупреждает Катрюхин.

Он напоминает, что производство таких напитков с 2020 г. к тому же существенно сократилось из-за повышения акцизов.

В январе — ноябре их выпустили в размере 5,8 млн дал, а это на 40% меньше год к году и в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Часть такой продукции перешла в категорию слабоалкогольных напитков, объясняет Катрюхин.

По словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, недорогие (по цене до 400 ₽) импортные вина с географическими идентификаторами (например, итальянские IGT, французские AOC) вряд ли пострадают после окончания моратория: они быстро распродаются и в крупном ритейле они если и остались, то в очень небольшом количестве. Ведущие компании уже применяют специальные программы, чтобы мониторить остатки таких товаров на полках и не допускать, чтобы недорогие вина задерживались дольше чем на год-полтора.

А вот более дорогой ассортимент, особенно премиальные и коллекционные вина, может оставаться на полках винотек и премиальных супермаркетов по несколько лет. Нужны дополнительные разъяснения, как магазины должны с ними поступить, считает Ставцев.

Действительно, некоторые компании уже избавились от продукции, которая не соответствует новому закону. По словам представителя Luding Group, компания оперативно поменяла маркировку в соответствии с новыми требованиями еще летом 2021 г., поэтому товарных запасов продукции, выпущенной по старым правилам, у нее нет. Ритейлер X5 Group, по словам его представителя, во избежание проблем с поставками прекратил импорт и приемку продукции с маркировкой и декларациями, не соответствующими 345-ФЗ. Поэтому проблем с оборотом компания не ожидает. Каширин, в свою очередь, считает, что помогло бы продление срока моратория как минимум на год — до 1 января 2023 г. Это, по его словам, позволит торговым сетям, дистрибуторам и импортерам реализовать все запасы продукции, классификация которой была изменена законом.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в январе — ноябре 2021 г. производство винодельческой продукции (вина, игристые, винные напитки) в России сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 54,4 млн дал (минус 30% к 2019 г.). При этом импорт тихих вин в январе — октябре вырос на 14% до 23,8 млн дал, игристых — на 36% до 5,2 млн дал.