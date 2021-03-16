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Чапаевский «Промперфоратор» первым в регионе получит расширенную поддержку экспертов ФЦК

16 марта 2021 14:33
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В рамках нацпроекта «Производительность труда».

Чапаевский «Промперфоратор» стал первым предприятием в Самарской области, которое получит расширенную поддержку экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда». Мероприятия национального проекта реализуются по поручению Президента страны Владимира Путина.

На рынке перфорационных систем ООО «Промперфоратор» работает с 2002 года. Опыт, широкая география поставок, качество продукции, высокая квалификация персонала – благодаря этим факторам «Промперформатор» не только занимает одно из первых мест в экономическом развитии Чапаевска, но и входит в тройку лидеров по объему производства и поставке взрывчатых веществ на территории России. «Ранее предприятие подало заявку на ИТ-платформе «Производительность.РФ», прошло очный отбор по соответствию всем требованиям к участникам нацпроекта. Теперь вместе с экспертами ФЦК сотрудникам предприятия, которых объединят в рабочую группу, предстоит целый год заниматься модернизацией производственных линий, - прокомментировал руководитель управления министерства промышленности и торговли самарской области Алексей Окунев. - Задача минимум - рост производительности на 10% в течение трех ближайших лет».

О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по его мнению это ключевой элемент опережающего экономического развития региона. 

«ФЦК в рамках расширенной поддержки оптимизирует не один поток, а сразу два. Теперь наши эксперту будут плотнее работать с генеральными и финансовыми директорами, директорами по персоналу, чтобы помочь им со стратегией развития компании, логистикой, обучением персонала и мн. др. Увеличение срока поддержки позволит специалистам по бережливому производству значительно глубже погружаться в производственные процессы, учитывать специфику компании, выявлять больше потерь. Это даст более точное представление о тех факторах, которые влияют на стоимость продукции» - рассказал начальник управления по макрорегиону №4 ФЦК Павел Мякотин.

В Самарской области реализацию нацпроекта «Производительность труда» курирует региональное министерство промышленности и торговли. На сегодня в проекте участвуют 97 предприятий губернии. Более чем на 50 - реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Важно, что на всех предприятиях-участниках достигнут положительный эффект.

 

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