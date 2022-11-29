Бюджет Самарской области принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы

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Бюджет Самарской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы.



Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.



– Мы приняли взвешенное и оптимальное решение, утвердив бюджет в таких параметрах. Совершенно очевидно, у нас есть потенциал, чтобы увеличивать доходы. Надеюсь, что прогнозные показатели текущего года будут лучше, чем сегодня отражены в бюджете. Это даст нам возможность вернуться к обсуждению и наказов избирателей, и поправок, которые сегодня учтены с пометкой «в процессе исполнения».



Глава региона выразил уверенность, что в таком темпе, с таким подходом, единым ритмом со всей страной все сложности будут преодолены.

Фото: пресс-служба правительства СО