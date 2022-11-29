Я нашел ошибку
Главные новости:
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном осмотрели ДК в селе Утевка, где завершили капремонт
Жители губернии выберут финалистов регионального этапа премии.
В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии «Бизнес-успех»
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
Он может стать не только средством передвижения, но и реабилитации.
Студенты Самарского политеха изобрели велосипед для детей с ДЦП
Начальник ГУ МВД СО наградил инспекторов ДПС Тольятти за задержание наркобарыг
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.
Бюджет Самарской области принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы
Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
Более 800 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.75
0.27
EUR 63.3
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бюджет Самарской области принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы

29 ноября 2022 14:39
126
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.

Бюджет Самарской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.

– Мы приняли взвешенное и оптимальное решение, утвердив бюджет в таких параметрах. Совершенно очевидно, у нас есть потенциал, чтобы увеличивать доходы. Надеюсь, что прогнозные показатели текущего года будут лучше, чем сегодня отражены в бюджете. Это даст нам возможность вернуться к обсуждению и наказов избирателей, и поправок, которые сегодня учтены с пометкой «в процессе исполнения».

Глава региона выразил уверенность, что в таком темпе, с таким подходом, единым ритмом со всей страной все сложности будут преодолены.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
96
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
223
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
337
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
361
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
366
Весь список