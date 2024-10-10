Британская Unilever продала бизнес в России

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Британская Unilever окончательно покинула Россию и Белоруссию. Компания закрыла сделку по продаже своего бизнеса в Союзном государстве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Активы компании в нашей стране приобрела группа "Арнест". Организация специализируется на производстве косметической, парфюмерной и бытовой продукции.

"В рамках соглашения "Арнест" перешли четыре производственные площадки. Они расположены в Омске, Екатеринбурге, Туле и Санкт-Петербурге", – рассказал гендиректор Unilever Хайн Шумахер.

По его словам, бизнес в России тщательно готовили к продаже в течение последнего года, пишет Смотрим.