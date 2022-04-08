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Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей

8 апреля 2022 10:49
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Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей

Компания Booking, владеющая сервисом онлайн-бронирования отелей Booking.com, оплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей, который на нее наложила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе ФАС.

«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах, а также навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, пишут "Известия".

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа.

В ФАС считают, что решение по Booking.com должно привести к снижению цен на рынке гостиничных услуг и способствовать развитию конкуренции в этом секторе, позволив другим агрегаторам предоставлять свои услуги в честных условиях.

Ранее, 5 марта, в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

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