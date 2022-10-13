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Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

13 октября 2022 09:48
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Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.

"По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах", — отметил Кожошев.

Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты.

"Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября, пишет РИА Новости.

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