Большинство россиян (52%) согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки

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Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Толк» сообщает газета «Известия».

В опросе приняли участие 1300 респондентов. Большая часть (84 процента) из них работает в офисе каждый день или несколько раз в неделю. При этом возможность работать удаленно важна почти четверти опрошенных (27 процентов), также при выборе нового места работы россияне оценивают компенсацию затрат на питание и спорт (34 процента респондентов), ДМС (32 процента), наличие корпоративного психолога (13 процентов) и компенсацию расходов на проезд (8 процентов).

Треть участников исследования готова пожертвовать до пяти процентов от зарплаты ради возможности работать из дома. Восемь процентов готовы поступиться шестью-десятью процентами дохода, а шесть процентов — пятой его частью. Каждый десятый согласился лишиться 11–20 процентов зарплаты.

Комфортным почти треть россиян (34 процента) называет уровень зарплаты более чем в 200 тысяч рублей. Четверть (27 процентов) хотела бы получать 151-200 тысяч в месяц, а пятая часть (21 процент) — 101-150 тысяч рублей в месяц. Еще 18 процентов участников согласны получать меньше.