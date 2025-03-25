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Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации

25 марта 2025 10:34
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Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации

Благодаря участию в ярмарках кооперации представители малого и среднего бизнеса смогли договориться о поставках с крупными компаниями и промышленными гигантами, работающими в Самарской области. Уже подписано более 500 договоров поставки.

Напомним, что ярмарки кооперации и сбыта проводятся по решению губернатора Вячеслава Федорищева с июня 2024 года. За это время они стали площадкой для налаживания диалога между крупным бизнесом и представителями МСП, для обмена опытом, технологиями и ресурсами.

«Мы уже провели 10 ярмарок кооперации, участниками которых стали свыше 350 предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели здесь могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии», — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Потенциальными заказчиками уже выступали такие компании, как Лукойл, Транснефть-Приволга, «Электрощит — ТМ Самара», ОДК-Кузнецов и др.

Формат открытого диалога позволяет малому бизнесу напрямую обсудить сотрудничество, достигнуть предварительных договорённостей. А для промышленных гигантов ярмарки — это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей.

«Участвуя в таких мероприятиях, мы расширим список наших партнеров, — рассказал один из участников ярмарок директор по производству компании «СтарПласт» Александр Конаков— Наша компания является одним из крупнейших производителей пластика для 3D-принтеров. Сейчас есть большая потребность в нашей продукции, потому что расходные материалы нужны импортному оборудованию, и в режиме санкций достать их проблематично, а технология 3D-печати эту проблему решает в корне».

В Самарской области осуществляется комплексная поддержка предпринимателей, в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать все о действующих инструментах поддержки можно в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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