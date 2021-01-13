Более 32 тысяч соискателей Самарской области решили начать год с поиска новой работы

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По данным Службы исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, 70% работающих респондентов Самарской области планируют сменить место работы в 2021 году. Только в первые дни 2020 года (с 1 по 12 января включительно) свои резюме на hh.ru, разместили или обновили более 32 тысяч соискателей области.

В топ профобласть по активности соискателей Самарской области вошли начинающие специалисты, представители сферы продаж, производства, транспортно-логистической сферы и административный персонал.

«Каждый третий соискатель Самарской области, который решил сменить работу в начале года, в возрасте от 18 до 30 лет, а каждый десятый – старше 50 лет. Стоит отметить, что 11% соискателей ищут работу с удалённым форматом», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Если говорить о спросе, то больше всего предложений с начала года работодатели разместили для представителей сферы продаж (менеджеры по работе с клиентами, продавцы розничной торговли, кассиры), медицинских работников, ИТ-специалистов, рабочего персонала и представителей производственной сферы. 41% предложений предполагают у соискателей наличие хотя бы минимального опыта работы от 1 года до 3 лет. 43% вакансий предназначены для соискателей без опыта работа. Порядка 6% вакансий подразумевают постоянный удалённый формат работы.

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