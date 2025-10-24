Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие

141

За 6 месяцев 2025 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2024 года. С начала года в регионе уже запущено 22 инвестпроекта, связанные как с созданием новых, так и модернизацией действующих мощностей. Это проекты в самых разных отраслях: металлургия, производство медицинских изделий, торговля, сфера логистики, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Среди запущенных в 2025 году проектов — производство автокомпонентов, в том числе антиблокировочных систем и электронных систем стабилизации для автомобилей, созданное ФГУП «НАМИ» в индустриальном парке «Преображенка».

В логистическом парке «Новосемейкино» в мае этого года заработал новый логистический центр ООО «Вайлдберриз». Старт работе логоцентра дали губернатор Вячеслав Федорищев и основатель, генеральный директор компании «Вайлдберриз» Татьяна Ким. «Самара находится в центре Европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы», — отметила в ходе церемонии открытия Татьяна Ким.

В Тольятти компания «Полад» при поддержке Фонда развития промышленности запустила новое производство штампованных деталей для Lada Largus.

В индустриальном парке «Преображенка» запущена вторая очередь серийного производства Самарского медицинского университета, где будут выпускать уникальные медизделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также целую линейку цифровых устройств для телемедицины.

«Мы системно подходим к созданию комфортного инвестклимата на территории региона, находясь в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. И выстраиваем эту работу на основе обратной связи от наших предпринимателей и инвесторов. Сегодня в числе наших приоритетов — сокращение сроков получения разрешений на строительство, подключения предприятий к инженерным сетям, ввода объектов в эксплуатацию», — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Особая экономическая зона «Тольятти» — флагман привлечения частных инвестиций. Резидентами площадки являются 38 компаний, 21 завод уже функционирует. Здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования и др.

ОЭЗ входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок страны. Сегодня идет работа по созданию третьей и четвертой очередей ОЭЗ. Якорным резидентом третьей очереди станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности.

«Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ «Тольятти» на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях», — отметил директор Самарского завода медицинских изделий Роман Морозов.

Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион являются индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Ведется строительство индустриального парка «Самара».

Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития — такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. В настоящее время резидентами двух ТОР в Самарской области являются 76 компаний. Они уже вложили в свои проекты 41,2 млрд рублей, создали 14 000 новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд рублей налогов. ТОР «Тольятти» сегодня сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

Напомним, что в 2024 году инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Всего в Самарской области реализуется свыше 300 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 1,4 трлн рублей.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.