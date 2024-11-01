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Более 200 торговых центров в России может обанкротиться в 2025 году

1 ноября 2024 13:24
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Более 200 торговых центров в России может обанкротиться в 2025 году

Более 200 торговых центров в России в 2025 году может оказаться на грани банкротства на фоне долгов и роста кредитной нагрузки после увеличения ставки ЦБ. Союз торгцентров (СТЦ) обратился к Минэкономики с просьбой предоставить владельцам недвижимости преференции по кредитам, следует из письма организации (его копия есть у «Ъ»).

В документе собственники обращаются к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой предоставить преференции по кредитам. Среди предложений СТЦ — субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризация существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять—десять лет. Также в числе мер предлагается ввести мораторий на пересмотр условий по текущим займам с плавающей ставкой, пишет Коммерсантъ.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор объяснил такое решение неослабевающим давлением, а также тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг.

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