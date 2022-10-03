Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций

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О сокращении своих накоплений с конца февраля сообщил каждый пятый участник опроса ВЦИОМа. 39% опрошенных не увидели изменений, а у 34% респондентов накоплений не было и до кризиса.

После начала российской военной операции на Украине и ввода западных санкций 21% россиян зафиксировали сокращение накоплений, а 5% — рост, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках совместного проекта с РБК. 39% респондентов не увидели существенных перемен в благосостоянии, а примерно треть опрошенных (34%) признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

Всероссийский телефонный опрос специалисты ВЦИОМа провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.

По данным ВЦИОМа, самой чувствительной возрастной группой к внешним событиям оказались граждане 25–34 лет — среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35–44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% зафиксировали уменьшение накоплений, но 44% опрошенных этого возраста изначально их не имели, пишет РБК.