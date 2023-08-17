Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей

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В Самарской области продолжается уборочная кампания. По состоянию на 17 августа 2023 года собрано свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 24,6 ц/га.

Лидерские позиции по сбору урожая занимает Кошкинский район. Здесь собрано 140 тыс. тонн при средней урожайности 30,5 ц/га. Более 120 тыс. тонн собрали аграрии Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Всего рубеж в 100 тыс. тонн перешагнули 8 муниципальных районов.

Более 1,4 млн тонн в объеме валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Наряду с зерновыми культурами сельхозпредприятия области приступили к уборке масличных. Собрано первые 6 тыс. тонн льна.

Специализированными предприятиями региона ведется уборка картофеля и овощей. На сегодняшний день собрано 10 тыс. тонн клубнеплодов при средней урожайности 289 ц/га и 15 тыс. тонн овощей, урожайность которых составляет 326 ц/га.

Глава региона уделяет пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса, и в частности его стратегической отрасли – растениеводству. «Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

На полях Самарского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН, идет уборка яровых культур. «Уже убран ячмень сорта Беркут на площади 400 га. Урожайность, в зависимости от репродукции, составила 20-24 ц/га. При сложившихся погодных условиях это неплохой результат, – поделился первыми итогами уборки яровых директор Самарского НИИСХ Алексей Милехин. - Также идет уборка гороха сорта Волжанин нашей селекции. Уже убрали половину посевных площадей, отведенных под эту культуру. Намолотили 167 тонн, при урожайности 21 ц/га.

Зерно кондиционное, с влажностью 13-14 процентов. Уборку озимых мы завершили

Фото – ГБУ ДПО «Самара – АРИС»