Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая» Alias:
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая»
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
В Самарской области искали опасные детские площадки
В Самарской области искали опасные детские площадки
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре

23 сентября 2021 11:20
76
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре

На минувших выходных в Самаре прошла осенняя ярмарка продукции, произведенной начинающими предпринимателями – самозанятыми. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса, начинающих предпринимателей. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, – это важный фактор стабильности для экономики региона», – отмечал в своем Послании Глава региона.

Мероприятие состоялось на площадке галереи «Формограмма» и привлекло внимание сотен горожан. Многие посетители признавались, что становятся гостями подобного маркета от центра «Мой Бизнес» уже не в первый раз, поскольку это прекрасная возможность приобрести уникальные товары ручной работы, познакомиться с местными мастерами и новыми интересными самарскими брендами.

Всего на осенней ярмарке были представлены 32 проекта самозанятых Самарской области. Заявки же на участие подали около 200 плательщиков налога на профессиональный доход, которые создают и производят различные виды продукции.

«С каждой новой ярмаркой мы видим всё большую активность и отклик от самозанятых, готовых представить свою продукцию на одной большой промо-площадке, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - За 2 дня работы ярмарку посетили более 1000 человек. До конца года мы проведем ещё один маркет и будем рады видеть новые проекты самозанятых, окажем всю необходимую поддержку в продвижении проектов».

В связи с большим количеством желающих принять участие в осенней ярмарке выставку-продажу решено было проводить в два дня. Заявки всех претендентов отсматривала экспертная комиссия, которая проводила оценку проектов с точки зрения тиражируемости, доступности продукта, презентации изделий и брендов в социальных сетях.

В результате на осенней ярмарке был представлен действительно достойный внимания ассортимент товаров: авторские украшения (броши, серьги, бижутерия), конфеты и сладости ручной работы, мягкие игрушки и сувениры, ароматные свечи, декор и аксессуары для интерьера, косметика из натуральных материалов, шапки и другие головные уборы, шарфы, стильные сумки, вдохновляющие ежедневники и многое другое.

Кроме приятных покупок, гостей осенней ярмарки ждала насыщенная развлекательная программа: музыка, конкурсы, лотерея и розыгрыш приятных призов от партнеров и резидентов мероприятия. Довольны своим участием в ярмарке и самозанятые. Многие отмечали, что смогли не только распродать продукцию, но и сформировали лист заказов на ближайшее время, найти новых клиентов, которые в перспективе могут стать постоянными, и познакомиться с потенциальными партнерами для дальнейшего развития своего дела.

«Для нас участие в этой ярмарке стало прекрасной возможностью заявить о себе, о нашем бренде, а для потенциальных клиентов – поближе, вживую рассмотреть нашу продукцию, пощупать, потрогать, понюхать. Отдельное спасибо хотелось бы сказать спасибо проекту «Мой Бизнес» за организацию мероприятия на очень достойном уровне», - рассказала об опыте участия самозанятая, создатель проекта VEEVASHOP Екатерина Контырева.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
19
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
148
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
573
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
490
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
22 сентября 2021  12:53
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
702
Весь список