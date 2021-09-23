Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре

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На минувших выходных в Самаре прошла осенняя ярмарка продукции, произведенной начинающими предпринимателями – самозанятыми. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса, начинающих предпринимателей. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, – это важный фактор стабильности для экономики региона», – отмечал в своем Послании Глава региона.

Мероприятие состоялось на площадке галереи «Формограмма» и привлекло внимание сотен горожан. Многие посетители признавались, что становятся гостями подобного маркета от центра «Мой Бизнес» уже не в первый раз, поскольку это прекрасная возможность приобрести уникальные товары ручной работы, познакомиться с местными мастерами и новыми интересными самарскими брендами.

Всего на осенней ярмарке были представлены 32 проекта самозанятых Самарской области. Заявки же на участие подали около 200 плательщиков налога на профессиональный доход, которые создают и производят различные виды продукции.

«С каждой новой ярмаркой мы видим всё большую активность и отклик от самозанятых, готовых представить свою продукцию на одной большой промо-площадке, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - За 2 дня работы ярмарку посетили более 1000 человек. До конца года мы проведем ещё один маркет и будем рады видеть новые проекты самозанятых, окажем всю необходимую поддержку в продвижении проектов».

В связи с большим количеством желающих принять участие в осенней ярмарке выставку-продажу решено было проводить в два дня. Заявки всех претендентов отсматривала экспертная комиссия, которая проводила оценку проектов с точки зрения тиражируемости, доступности продукта, презентации изделий и брендов в социальных сетях.

В результате на осенней ярмарке был представлен действительно достойный внимания ассортимент товаров: авторские украшения (броши, серьги, бижутерия), конфеты и сладости ручной работы, мягкие игрушки и сувениры, ароматные свечи, декор и аксессуары для интерьера, косметика из натуральных материалов, шапки и другие головные уборы, шарфы, стильные сумки, вдохновляющие ежедневники и многое другое.

Кроме приятных покупок, гостей осенней ярмарки ждала насыщенная развлекательная программа: музыка, конкурсы, лотерея и розыгрыш приятных призов от партнеров и резидентов мероприятия. Довольны своим участием в ярмарке и самозанятые. Многие отмечали, что смогли не только распродать продукцию, но и сформировали лист заказов на ближайшее время, найти новых клиентов, которые в перспективе могут стать постоянными, и познакомиться с потенциальными партнерами для дальнейшего развития своего дела.

«Для нас участие в этой ярмарке стало прекрасной возможностью заявить о себе, о нашем бренде, а для потенциальных клиентов – поближе, вживую рассмотреть нашу продукцию, пощупать, потрогать, понюхать. Отдельное спасибо хотелось бы сказать спасибо проекту «Мой Бизнес» за организацию мероприятия на очень достойном уровне», - рассказала об опыте участия самозанятая, создатель проекта VEEVASHOP Екатерина Контырева.