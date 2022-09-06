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Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 лет

6 сентября 2022 09:45
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Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 лет

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой экономической рецессией из-за американских и европейских санкций, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет правительства РФ.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году экономический спад в России ускорится, а экономика вернется на уровень до начала военной спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.

«Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет максимального упадка — на 8,3% ниже уровня 2021 года. Согласно «стрессовому» сценарию, в 2024 году падение составит 11,9% по сравнению с 2023 годом.

Все сценарии учитывают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, будут присоединятся все больше стран, пишет Bloomberg. В правительственном докладе сказано, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок, пишет Коммерсантъ.

Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта РФ, в докладе говорится о технической «блокаде», которая «затронула практически все виды транспорта». Речь идет об ограничении поставок в Россию оборудования и деталей для производства авто.

В отчете также отмечено влияние на экономику дефицита специалистов. По оценкам авторов документа, к 2025 году страну могут покинуть до 200 тыс. IT-специалистов, что является первым официальным прогнозом усиления «утечки мозгов».

В состоянии экономического кризиса находится не только Россия, но и страны, которые вводят против нее санкции. Например, Бундесбанка предупредил, что осенью инфляция в Германии может достичь «двузначных цифр». Инфляция в Британии впервые за 40 лет превысила 10%. Опрошенные Bloomberg эксперты говорили, что риск рецессии в еврозоне вырос до самого высокого уровня с ноября 2020 года.

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