Бизнесу в Самарской области пригрозили проверками

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Для бизнеса Самарской области собираются вводить новые ограничения на период нерабочих дней, введенных в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом предпринимателям пригрозили строгими проверками, которые будут проводить представители силовых ведомств. Этот вопрос обсуждали на совещании в областном правительстве.

— Особое внимание уделили организациям торговли, сервиса и досуга. На этом направлении контроль будет усилен дополнительными нарядами полиции и Росгвардии. К работе по составлению протоколов на нарушителей дополнительно привлекут сотрудников МЧС. Количество проверок в торговых центрах и на общественном транспорте значительно возрастет. Магазины, которые в эти дни, чтобы обойти режим ограничений, решили включить в ассортимент санитайзеры и маски, не смогут воспользоваться этой лазейкой, — сообщили представители областного правительства.

В ближайшее время на уровне региона власти планируют утвердить норму, по которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.

— Мы должны остановить волну заражений, сделать это сегодня можно только с помощью жестких мер, режим ограничений должен соблюдаться безоговорочно, наказания для его нарушителей должны быть строгими и эффективными, — отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Период нерабочих дней в регионе продлится до 7 ноября. Школьников на этот период отправили на каникулы, детские сады функционируют в режиме дежурных групп. Жизнь региона в целом и функционирование организаций и предприятий в области регламентируют два документа.

Как отметили в областном правительстве, за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности предусмотрены штрафы, пишет 63.ру.

— Административный штраф на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рулей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. За повторность санкции гораздо выше. Например, для юридических лиц — вплоть до приостановления деятельности, — сообщил руководитель главного правового управления администрации губернатора Самарской области Владимир Моргунов

Главный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова пояснила, что фиксировать нарушения правил поведения в период пандемии и принимать меры могут и сотрудники Роспотребнадзора. Размер штрафа составляет от 15 до 45 тысяч рублей.