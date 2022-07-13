Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил

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Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов. Из-за дефицита бумаги и чернил, по мнению производителей, целесообразно давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в июле этого года попросила ведомства изучить возможность уточнения национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов», следует из текста поручения, с которым ознакомился РБК. Речь идет о стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке. Среди исполнителей поручения — Росстандарт, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Росаккредитация. Свою позицию по вопросу они должны подготовить и доложить в правительство до 22 июля.



Предложения, которые вице-премьер поручила проработать, поступили от бизнеса, их цель — снижение административных барьеров и сокращение упаковочных материалов, сообщила представитель Абрамченко. В рамках этого поручения необходимо проанализировать требования к информации, которая сегодня наносится на упаковку, на предмет ее актуальности для покупателей, уточнил Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет более 450 производителей и поставщиков продуктов питания).



В Минпромторге заявили, что вопрос находится в ведении Росстандарта, который получил поручение «и расскажет об итогах исполнения в ближайшее время». РБК направил запрос в Росстандарт. Представители Минэкокомразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Роскаккредитации подтвердили, что получили поручение и «проработают» его.

