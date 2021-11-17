Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

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Минэнерго Белоруссии сообщило о прекращении поставок электроэнергии на Украину с 18 ноября, передает ТАСС.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

В нем отмечается, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину "будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей".

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, они планировались в течение ноября. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не против продажи белорусской электроэнергии Литве и Украине, несмотря на их позицию по отношению к Минску. По его словам, было бы "подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу".

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