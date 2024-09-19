банки Турции хотят передать обслуживание сделок с РФ в один банк

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Почти все банки Турции намерены завершить обслуживание сделок, связанных с Россией. В связи с этим они стремятся к тому, чтобы их проводил только один местный банк.

Об этом сообщает ТАСС. "Фактически, исходя из текущей ситуации, почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии, – приводит агентство слова своего собеседника. – Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım".

Это предлагается сделать, чтобы банки могли обезопасить себя от потенциальных ограничений и санкций. В связи с этими рисками, многие банки Турции предпочитают сразу же возвращать поступающую им валюту, которая связана с компаниями из России и Белоруссии.

"Им советуют обратиться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах", – говорится в публикации. Примечательно, что речь идет не о тех банках, которые связаны с западными партнерами – они и так уже фактически прекратили работу по операциям, связанным с Россией, а о тех, кто не имеет иностранных напарников.

На данный момент именно Emlak Katılım является единственным банком, осуществляющим сделки в паре валют "российский рубль – турецкая лира". Однако это приводит к повышенным в отличие от стандартных комиссий.

"Но учитывая трудоемкость комплаенса в других банках, на размер комиссии компании-клиенты зачастую уже не смотрят", – резюмируется в материале.