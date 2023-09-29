92

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, она растет высокими темпами, качество кредитов также беспокоит регулятора. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XX Международного банковского форума.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, - 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению сохраняется", - сказала она.

Набиуллина также сообщила, что Банк России будет следить за качеством ипотеки, чтобы не допустить возникновения системных рисков, при необходимости регулятор применят жесткие меры.

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отмечала, что Банк России не видит "пузыря" на рынке ипотеки, но существуют определенные дисбалансы, которые ЦБ видит и пытается решить, пишет ТАСС.