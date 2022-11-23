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Автозавод «Москвич» возобновил работу

23 ноября 2022 13:32
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Автозавод «Москвич» возобновил работу

Автозавод «Москвич» возобновил работу, запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3». Об этом сообщила 23 ноября пресс-служба предприятия.

«Москвич 3» — кроссовер. Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что производство электромобилей на «Москвиче» будет запущено в 2022 году.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — приводит пресс-служба автозавода слова Мантурова.

Отмечается, что запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек.

Продажи кроссовера «Москвич 3» в Москве начнутся в январе 2023 года, а с марта 2023 года — по всей России, пишут "Известия".

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