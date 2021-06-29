АвтоВАЗ усиливает прессинг «Автокомпонента»

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С 2019 года «АвтоВАЗом» подано уже более сотни исков к «Автокомпоненту», общая сумма претензий приближается к 1,4 млрд рублей. В пресс-службе АвтоВАЗа тему контрагентов привычно не комментируют.

ООО «Завод Автокомпонент» входит в группу компаний «Автокомпонент», у которой относительно широкая номенклатура поставок на вазовские машины — зеркала, детали интерьера, панели приборов и бамперы, пишет Обозрение.

Управление холдингом осуществляет АО «Управляющая компания Автокомпонент». Основные производственные активы и обороты заведены на ЗАО «ПК Автокомпонент Тольятти», а также нижегородские ООО «Завод Автокомпонент» и ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний Новгород».

Еще в 2018 один ООО «Завод Автокомпонент» сгенерировал выручки на 6,6 млрд рублей, в 2020 он вместе с тольяттинским предприятием вместе собрали 5,3 млрд рублей. Компании работают в тесной связке.

Согласно пояснительной записке, общий объем реализации товар, услуг и работ между ЗАО «ПК Автокомпонент Тольятти» и ООО «Завод Автокомпонент» за 2020 превысил 2,3 млрд рублей, ЗАО «ПК Автокомпонент Тольятти» и ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний Новгород» — 2,4 млрд рублей.

Вся отчетность ООО «Завод Автокомпонент» говорит о том, что некогда флагман ГК «Автокомпонент» перестает быть таковым. И дело не только в падении выручки. Компания за последние пять лет радикально сократила затраты на персонал – еще в 2017 на оплату труда персоналу тратилось почти 18 млн, в 2020 на оплату труда было потрачено только 708 тыс. рублей.

ООО «Завод Автокомпонент» не предоставило пояснительную записку за 2020, но, судя по всему, основные обороты компании сводятся к взаимодействию с ЗАО «ПК Автокомпонент Тольятти» и ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний Новгород».

Проблемы у ООО «Завод Автокомпонент» начались с лета 2019 года, когда компания сорвала поставки на АО «АвтоВАЗ», что привело к остановке двух из пяти ниток конвейера 3 и 4 июля .

АвтоВАЗ отправился в нижегородский арбитраж с двумя исками, в рамках которых просил взыскать по 130 млн рублей за каждый день простоя. Арбитраж встал на сторону АвтоВАЗа, так как ООО «Завод Автокомпонент» «располагал информацией о состоянии складов, знал об имеющемся дефиците товара.

Товарных накладных, свидетельствующих о поставке ответчиком спорных деталей в заявленном объеме, в материалы дела не представлено».

Решение устояло в апелляции и кассации. В феврале 2021го в процессах поставлена точка, судебная коллегия ВС РФ отказалась рассматривать жалобу нижегородцев.