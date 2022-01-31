АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta

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Сегодня – 31 января – линия будет бездействовать в обе смены. Об этом пишет паблик «Нетипичный Автоваз» в VK. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и внедорожников LADA Niva пока работают.

Официальная причина остановки линии не сообщается. Вероятнее всего, причина в отсутствии необходимых электронных компонентов, дефицит которых в последний год сильно ударил по машиностроительной отрасли.

По данным аналитического агентства «Автостат» итогам 2021 года продажи Lada Granta на российском рынке снизились на 12% до 111 430 машин. На АвтоВАЗе снижение показателей объясняют кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели.

По итогам прошлого года доля АвтоВАЗа на российским рынке сократилась впервые с 2014 года. Это следует из презентации исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу автопроизводителя Оливье Морне.

Доля легковых автомобилей бренда Lada в 2021 году составила 20,9% — это на 0,6% меньше показателя 2020 года. Снижение доли рынка российского автопроизводителя послкдний раз фиксировалось семь лет назад (с 16,4% в 2013 году до 15,5% в 2014-м), после чего непрерывно росла.

По прогнозам Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов сохранится минимум до середины 2022 года, пишет Обозрение.