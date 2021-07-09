Я нашел ошибку
Главные новости:
Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека.
В жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара
Елена Лапушкина осмотрела ход работ на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».
Ремонтные работы этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» подходят к завершению
Новые очистные сооружения Октябрьска позволят значительно снизить экологическую нагрузку на Волгу.
Дмитрий Азаров оценил качество работ на новых очистных сооружениях Октябрьска 
Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Три самарских медработника завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе
Также он лишен права занимать определенные должности сроком на 3 года.
За получение взятки бывший замглавы Кинельского района района по решению суда заплатит крупный штраф
Он обвиняется в нарушении требований охраны труда.
Бывший замдиректора пансионата для инвалидов СО ответит перед судом за гибель трех рабочих
В Самаре заболели 107 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В зону ответственности компании входит изготовление более двухсот уникальных изделий для «АУРУС», локализация составляет 40-45%.
«Autocomponent Engineering-2» локализует в регионе производство деталей для автомобиля Президента «АУРУС»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

«Autocomponent Engineering-2» локализует в регионе производство деталей для автомобиля Президента «АУРУС»

9 июля 2021 18:03
160
В зону ответственности компании входит изготовление более двухсот уникальных изделий для «АУРУС», локализация составляет 40-45%.

В пятницу, 9 июля, Дмитрий Азаров провел рабочий день в Октябрьске. Утром он обсудил планы развития градообразующей компании – ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» (АЕ-2) с руководством предприятия.

Производство по изготовлению автокомпонентов в Октябрьске было запущено в 2011 году. Начинали с бригады в шесть человек, которые работали на двух литьевых машинах, сборка деталей была полностью ручная. Сейчас на 25 машинах и полуавтоматических сборочных линиях трудится 250 специалистов в основном из Октябрьска и Сызрани.

Слесарь механосборочных работ Наталья Ерофеева работает здесь со дня основания предприятия. Говорит, что работа интересная, почти творческая: «Она не монотонная, как может показаться. Процессы постоянно совершенствуются, и нам не скучно – мы находимся в постоянном в развитии. И молодежь сюда приходит. Зарплаты вполне конкурентные».

Нашей философией, как пояснил гендиректор «Аутокомпонент Инжиниринг-2» Джоржио Вердучи, является неизменно высокое качество продукции. «Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит», – отметил он.

Такой подход дает свои плоды. Сейчас АЕ-2 это поставщик дверных ручек и ложементов крыши, деталей интерьера и дефлекторов, деталей системы отопления и кондиционирования для автомобилей семейства LADA и Renault в Тольятти, Ижевске, а также автозаводов Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Настоящим прорывом и гордостью стало участие в реализации проекта по созданию деталей интерьера и экстерьера автомобилей марки «АУРУС» или «автомобиля Президента России». Компания поставляет детали для седана, лимузина, микроавтобуса и внедорожника. Совместно с ФГУП «НАМИ» компания разрабатывает конструкцию деталей, изготавливает их прототипы, а также производственную и технологическую оснастку, производит серийные комплектующие и проводит испытания.

В зону ответственности компании входит изготовление более двухсот уникальных изделий для «АУРУС», локализация составляет 40-45%. Но планы у компании грандиозные. Как рассказал Дмитрию Азарову г-н Вердучи, за два года компания планирует построить отдельный цех по производству деталей, покрытых натуральным шпоном для «АУРУС». Готово техническое обоснование проекта: инвестиции составят около 400 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Сейчас выбирают площадку для реализации проекта.

«Давайте поработаем вместе над тем, чтобы локализация была в Самарской области, – предложил Дмитрий Азаров руководителю АЕ-2. – Я, конечно, заинтересован в этом».

Губернатор поручил врио министра промышленности и торговли региона Андрею Шамину лично курировать проект, а также подумать о преференциях производителю: «Планы амбициозные с точки зрения реализации, очень жесткие. Здесь, Андрей Юрьевич, ваше постоянное кураторство, не говоря уж о главе города. Для Октябрьска это будущее! Я, безусловно, готов оказать поддержку».

Это не единственный проект компании. Став резидентом ОЭЗ «Тольятти» АЕ-2 уже реализует здесь проект по строительству завода и созданию роботизированной автоматической линии по окраске деталей. В России подобной практики вертикализации производства пластиковых деталей и их окраски еще не было. Проект дорогостоящий – около 1,2 млрд рублей.

«Есть фирмы, которые делают пластиковые детали, есть те, кто их окрашивает, – отметил г-н Вердучи. – А вот по вопросам качества непонятно, к кому обращаться. Мы хотим замкнуть производственный цикл на себя, и быть стопроцентно ответственными за качество. Мы через месяц начнем заливать фундамент, через год около 150 специалистов должны начать работу».

Проект реализуется совместно с Фондом Развития Промышленности – пакет документов нужно подать до сентября 2021 года. Уже заключено соглашение АЕ-2 и с региональным Фондом.

Всего за период 2021-2023 годов предприятие планирует открыть сразу несколько производственных линий и увеличить штат более чем в 2 раза. По итогам реализации планируемых инвестпроектов к 2024 году общее количество сотрудников составит 550-600 человек. Губернатор подчеркнул: «Регион обязательно окажет необходимую поддержку».

 

Теги: автомобиль Президента АЕ-2 производство деталей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поддержал инициативы молодежи по развитию набережной Октябрьска.
9 июля 2021  17:09
Дмитрий Азаров: "Я для себя поставил цель: в каждом городе на Волге создать набережную"
199
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
9 июля 2021  13:23
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
306
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
9 июля 2021  13:09
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
463
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
9 июля 2021  13:03
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
292
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
502
Весь список