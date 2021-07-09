«Autocomponent Engineering-2» локализует в регионе производство деталей для автомобиля Президента «АУРУС»

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В пятницу, 9 июля, Дмитрий Азаров провел рабочий день в Октябрьске. Утром он обсудил планы развития градообразующей компании – ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» (АЕ-2) с руководством предприятия.

Производство по изготовлению автокомпонентов в Октябрьске было запущено в 2011 году. Начинали с бригады в шесть человек, которые работали на двух литьевых машинах, сборка деталей была полностью ручная. Сейчас на 25 машинах и полуавтоматических сборочных линиях трудится 250 специалистов в основном из Октябрьска и Сызрани.

Слесарь механосборочных работ Наталья Ерофеева работает здесь со дня основания предприятия. Говорит, что работа интересная, почти творческая: «Она не монотонная, как может показаться. Процессы постоянно совершенствуются, и нам не скучно – мы находимся в постоянном в развитии. И молодежь сюда приходит. Зарплаты вполне конкурентные».

Нашей философией, как пояснил гендиректор «Аутокомпонент Инжиниринг-2» Джоржио Вердучи, является неизменно высокое качество продукции. «Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит», – отметил он.

Такой подход дает свои плоды. Сейчас АЕ-2 это поставщик дверных ручек и ложементов крыши, деталей интерьера и дефлекторов, деталей системы отопления и кондиционирования для автомобилей семейства LADA и Renault в Тольятти, Ижевске, а также автозаводов Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Настоящим прорывом и гордостью стало участие в реализации проекта по созданию деталей интерьера и экстерьера автомобилей марки «АУРУС» или «автомобиля Президента России». Компания поставляет детали для седана, лимузина, микроавтобуса и внедорожника. Совместно с ФГУП «НАМИ» компания разрабатывает конструкцию деталей, изготавливает их прототипы, а также производственную и технологическую оснастку, производит серийные комплектующие и проводит испытания.

В зону ответственности компании входит изготовление более двухсот уникальных изделий для «АУРУС», локализация составляет 40-45%. Но планы у компании грандиозные. Как рассказал Дмитрию Азарову г-н Вердучи, за два года компания планирует построить отдельный цех по производству деталей, покрытых натуральным шпоном для «АУРУС». Готово техническое обоснование проекта: инвестиции составят около 400 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Сейчас выбирают площадку для реализации проекта.

«Давайте поработаем вместе над тем, чтобы локализация была в Самарской области, – предложил Дмитрий Азаров руководителю АЕ-2. – Я, конечно, заинтересован в этом».

Губернатор поручил врио министра промышленности и торговли региона Андрею Шамину лично курировать проект, а также подумать о преференциях производителю: «Планы амбициозные с точки зрения реализации, очень жесткие. Здесь, Андрей Юрьевич, ваше постоянное кураторство, не говоря уж о главе города. Для Октябрьска это будущее! Я, безусловно, готов оказать поддержку».

Это не единственный проект компании. Став резидентом ОЭЗ «Тольятти» АЕ-2 уже реализует здесь проект по строительству завода и созданию роботизированной автоматической линии по окраске деталей. В России подобной практики вертикализации производства пластиковых деталей и их окраски еще не было. Проект дорогостоящий – около 1,2 млрд рублей.

«Есть фирмы, которые делают пластиковые детали, есть те, кто их окрашивает, – отметил г-н Вердучи. – А вот по вопросам качества непонятно, к кому обращаться. Мы хотим замкнуть производственный цикл на себя, и быть стопроцентно ответственными за качество. Мы через месяц начнем заливать фундамент, через год около 150 специалистов должны начать работу».

Проект реализуется совместно с Фондом Развития Промышленности – пакет документов нужно подать до сентября 2021 года. Уже заключено соглашение АЕ-2 и с региональным Фондом.

Всего за период 2021-2023 годов предприятие планирует открыть сразу несколько производственных линий и увеличить штат более чем в 2 раза. По итогам реализации планируемых инвестпроектов к 2024 году общее количество сотрудников составит 550-600 человек. Губернатор подчеркнул: «Регион обязательно окажет необходимую поддержку».