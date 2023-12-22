Astellas прекращает производство в России жизненно важных антибиотиков

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Международный фармацевтический гигант Astellas со шта-квартирой в Японии решил прекратить выпуск антибиотиков "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" в России и выводе их с отечественного рынка лекарств, пишет Смотрим.

В состав лекарства под торговой маркой "Вильпрафен" и его производных содержится действующее вещество джозамицин, которое активно противодействует не только размножению бактерий, бацилл и кокков, но и некоторых видов грибков и даже анаэробных (развивающихся в безвоздушной среде) микроорганизмов. С 2012 года антибиотик входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Лекарства, в которых содержится джозамицин, применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, используются в стоматологии и офтальмологии, а также при лечении ряда венерических болезней. Достаточно сказать, что "Вильпрафен" эффективен при лечении многих заболеваний от сибирской язвы и банальных угрей на коже до сифилиса и микоплазмоза, вспышка которого сейчас наблюдается в России. При этом препарат обладает низкой токсичностью и выводится из организма с жёлчью и мочой.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" в России выпускают два завода – костромское фармпредприятие "Ортат" и подмосковное "ЗиО-Здоровье", в котором РБК и рассказали о решении японского фармгиганта.

Позже в российском представительстве Astellas подтвердили , что "Вильпрафен" полностью уходит из России, включая остановку производства. При этом однин из ведущих членов Big Pharma (Astellas – на 23-м месте Топ-50 мировых производителей лекарств) никак не разъяснил причины такого решения, которое тем более странно, что другие препараты, производимые компанией, остаются на российском рынке.

Добавим лишь, что единственными препаратами в России, где содержится джозамицин, были "Вильпрафен" и его производные. Разумеется, в аптеках останутся аналоги на основе азитромицина, мидекамицина и даже эритромицина – первого антибиотика-макролида, полученного еще в 1952 году, когда возникла необходимость бороться с недавно открытыми микоплазмой, трипонемой и лямблией. Однако эффективность этих аналогов по сравнению с джозамицином гораздо ниже, а количество побочных эффектов – выше.

Как утверждает РБК, к концу 2023 года запасы "Вильпрафена" в России практически сошли на нет. Например, по данным фармацевтических онлайн-агрегаторов, в Москве "Вильпрафен солютаб" продавался лишь в одной из 2,5 тысяч аптек.