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Сеть гипермаркетов должна крупную сумму за аренду.

Французская торговая сеть «Ашан» проиграла судебное разбирательство с ООО «Виктор и Ко Мега Парк». Компания, подконтрольная известному самарскому девелоперу Виктору Суркову, взыскала с французского предприятия 55,4 млн рублей в качестве задолженности за аренду площадей в торговом центре «Космопорт». Разбирательство происходило в Арбитражном суде Московской области.

Напряженные отношения между руководством «Ашана» и предприятием Суркова начали складываться в начале https://zasekin.ru/days/29152 2020 года, когда первая волна пандемии COVID-19 была в разгаре. Компания Суркова перестала получать арендную плату. А в июне, когда долгов накопилось на 40 млн рублей, подала в суд. И магазин в самарском торговом центре был лишь одним из 26 «Ашанов» по России, которые перестали на тот момент платить за аренду.

Некоторые наблюдатели полагают, что подобные казусы могли быть связаны с борьбой с коррупцией, которую французской торговой сети пришлось вести в российском филиале. За счет этой же коррумпированности, по некоторым версиям, у «Ашана» могли в течение нескольких последних лет снижаться доходы, пишет Засекин.