Армения и Латвия стали крупнейшими поставщиками виски в Россию

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Армения вошла в пятерку крупнейших импортеров виски в Россию за этот год, а Латвия возглавила этот рейтинг. Такие выводы делают журналисты, изучив статистику крупнейших поставщиков этого напитка.

«Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов. <…> Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. Отмечается, что поставки виски латвийской страной выросли за прошлый год более, чем в шесть раз.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что Латвия, несмотря на антироссийские санкции, поставляет алкоголь по тем же логистическим цепочкам, что и до введения ограничительных мер. Только теперь, с целью обезопасить себя, поставщики указывают в документах Прибалтику конечной точкой. В пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию также вошли Великобритания, Франция и Литва, пишет Ура.ру.