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Аренда складов может подешеветь впервые с 2017 года

7 апреля 2022 10:04
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Аренда складов может подешеветь впервые с 2017 года

Аналитики Knight Frank Russia прогнозируют, что к концу года ставка аренды складских помещений может снизиться на 5%, это произойдет впервые с 2017 года. Доля свободных площадей вырастет — впервые с 2015 года

Стоимость аренды складских помещений может снизиться к концу 2022 года на 5% до 5 225 рублей за квадратный метр в год, прогнозируют аналитики Knight Frank Russia. По их данным, в последний раз аренда складов дешевела в 2017 году, а с I квартала 2018 демонстрировала непрерывный рост. Остановился он только в I квартале 2022 года, по итогам которого ставка аренды впервые не изменилась и составила 5500 рублей за кв. м в год, это соответствует уровню цен начала года.

Уровень вакансии по итогам квартала незначительно вырос с 0,4% до 1,2%. В абсолютных цифрах рост доли вакантных площадей в I квартале 2022 года составил 155 000 кв. м. В последний раз доля вакантных площадей увеличивалась в 2015 году. По прогнозам Knight Frank Russia, доля свободных складских помещений по итогам первого полугодия вырастет до 2-3%, а к концу 2022-го достигнет 4–5%, пишет Форбс.

«Помимо доли вакантных площадей, стоит также обратить внимание на площади, предлагаемые в субаренду. Уже сейчас мы видим будущее освобождение площадей. До конца года заявлен выход на рынок около 410 000 кв. м в существующих зданиях. Также к вводу заявлены спекулятивные проекты, которые сейчас находятся на стадии строительства, их общая площадь составляет около 147 000 кв. м. Таким образом, на рынке появится около 557 000 кв. м свободных складских площадей. Учитывая все перечисленные факторы, можно утверждать, что показатель вакантности с учетом площадей, предлагаемых в субаренду, может достичь 6–8%», — описывает ситуацию региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

Фото: pixabay.com

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