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Apple отказалась использовать китайские чипы памяти YMTC в iPhone из-за санкций США

18 октября 2022 09:45
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Apple отказалась использовать китайские чипы памяти YMTC в iPhone из-за санкций США

Apple отказалась использовать китайские чипы памяти YMTC в iPhone, сообщили источники Nikkei Asia.

В этом году Apple завершила сертификацию 128-слойной флэш-памяти 3D NAND производства YMTC. На сегодняшний день это самая продвинутая китайская память, хотя по техническому прогрессу она отстает от Samsung и Micron.

Apple планировала использовать микросхемы YMTC, потому что они как минимум на 20% дешевле, чем у конкурентов. Первые iPhone с памятью YMTC должны были выйти в этом году и продаваться на китайском рынке.

Но планы изменились после того, как 7 октября США внесли YMTC в список «неблагонадежных контрагентов». Компании запретили использовать американские технологии для производства оборудования, поэтому она больше не может выпускать память для Apple.

YMTC была основана в 2016 году и начала сотрудничать с Apple в 2018 году, пишет iphones.ru.

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