Apple и IKEA вошли в список претендентов на национализацию в России

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В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, заявил в беседе с "Известиями" глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", — приводит издание слова Павлова.

Он добавил, что к работе над списком планируют подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

"Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры", — объяснил глава "Общественной потребительской инициативы".

По его словам, общий объем всех обязательств этих организаций превышает шесть триллионов рублей, что равно их выручке в России за прошедшие три года, передает РИА Новости.