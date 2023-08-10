Аномальная жара способна повлиять на урожайность отдельных сортов овощей и злаков

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Наступившая в некоторых регионах жара может сказаться на урожайности кукурузы, картофеля среднего срока созревания и сахарной свеклы. А холод в начале лета снизил урожай арбузов и ранних томатов. Погодные аномалии способны повлиять и на птицеводство, и на производство молока. Как именно, выясняла «Парламентская газета».



Первую половину лета в Центральной России замерзали, а на юге дождь лил как из ведра. В августе температура поднялась до экстремальных отметок и там, и там. Все это может сказаться на урожаях.

Повторить прошлогодний рекордный урожай зерна в этом году не удастся, дал прогноз «Парламентской газете» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В прошлом году была идеальная погода, и тогда собрали рекордные 157 миллионов тонн зерна, 104 из которых — пшеница. В этом году, по данным аналитиков, должны собрать 130-140 миллионов тонн зерна, в том числе 86-89 миллионов тонн пшеницы. «Но все равно это очень хороший результат. Аналитики прогнозируют второй, третий урожай», — сказал он. К тому же наступившая жара, наоборот, на пользу уборочной кампании. «До этого было достаточно сложно убрать урожай из-за переувлажнения почвы. А сейчас как раз подсушилось, и темпы уборки идут с опережением по сравнению с прошлым годом», — сказал Злочевский.

Да и в целом, пояснил эксперт, погода не стала сюрпризом — все риски учли в прогнозах. О том, чтобы не хватило зерна для производства хлеба, речи даже не идет, подчеркнул он. «Надо учитывать, что на второй или третий урожай накладываются абсолютно рекордные переходящие запасы», — отметил он.

В то же время, если жара затянется, это может сказаться на урожайности поздних культур, например кукурузы, считает эксперт. «Сейчас прогнозируют жару в десяти регионах. Это прогноз на две недели. Если после этого дожди пойдут, они вполне компенсируют недостаток влаги. Проблемы будут, если жара продержится более двух недель», — заверил глава союза.



Жара может сказаться и на урожайности овощей, в частности, картофеля среднего срока созревания и сахарной свеклы, сказал «Парламентской газете» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. Зато хороший урожай картофеля уродился в Волгоградской области и Ставропольском крае. Из-за аномальной жары, добавил эксперт, под большим вопросом, завяжется ли цветная капуста и будут ли расти среднепоздняя и поздняя белокочанная капуста.

Перестали плодоносить и огурцы, которым и так пришлось несладко из-за холодной весны и перепадов температур в начале лета. «Как итог вместо стандартных 60-70 тонн с одного гектара фермеры получили максимум 50-60 тонн», — сказал эксперт.

Но при нормализации температуры все же ожидается хороший урожай, просто сдвинется срок его сбора, добавил он. Как и томатов, и лука. Так, заморозки уничтожили до 30 процентов площадей ранних томатов, но их восполнили томатами с более поздними сроками посева.

А из-за холодной осени и весны фермеры не успели подготовить землю, так что лука длительного хранения — до мая — июня, — скорее всего, соберут меньше, чем в прошлом году. «Около 35-40 процентов площадей, которые ранее были под «поздними луками», сейчас заняты либо другими культурами, скажем, картофелем, либо луками средних сроков хранения», — сказал Казаков.

Холод в начале лета помешал завязаться и арбузам. Это повлияло на их цену — она не падает со временем, как это происходило в предыдущие сезоны, отметил Казаков. «Урожайность низкая — ниже на 25-30 процентов, особенно по раннему сегменту. Выиграли те производители, которые пошли в этом году на выращивание арбуза через привитую рассаду, поскольку прививка сильно повышает сопротивляемость растения внешним факторам — болезням, недостатку влаги, низким и высоким температурам, — и повышает урожайность в два раза», — подчеркнул эксперт. Именно поэтому, считает он, среди мер поддержки сельхозтоваропроизводителей должны появиться компенсации на приобретение привитой рассады.



На производство мяса жара на улице никак не влияет — технологические процессы давно налажены, заверил наше издание исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Николай Аксенов. Единственное, когда стоит жара, бройлеры не добирают вес, добавил он.

Тепловой стресс может быть фактором, сдерживающим скорость роста птицы, подтвердила главный эксперт Росптицесоюза по племенной и селекционной работе Ольга Мясникова. Но обычно, отметила она, в птичниках есть система вентиляции. «Например, система «пэд кулинга» — охлаждения туманом. На моей практике она позволяла охлаждать помещение до 25 градусов, когда на улице было 37 градусов», — сказала специалист. Конечно, добавила она, такое оборудование есть не везде, где-то системы вентиляции проще. Но в любом случае никаких опасений, что в России станут производить меньше курятины, нет, отметила Мясникова.



Зато погода влияет на молочное животноводство, сказала «Парламентской газете» директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока Мария Жебит. «При тепловом стрессе эффективность производства снижается, при засухе и длительной жаре ухудшается качество кормов, что также негативно отражается на надоях», — отметила она.

По ее словам, это повлияет на объемы производства молока, но в целом надой будет продолжать расти. В первом полугодии по сравнению с прошлым годом производство товарного молока выросло на 4,8 процента, до 12,8 миллиона тонн. Так что без молока, считает эксперт, россияне точно не останутся.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/cyplyata-mogut-pokhudet-a-kukuruza-s-ogurcami-zasokhnut.html