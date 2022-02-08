Андрей Кислов: «Ситуация с рекультивацией «Фосфора» на контроле у Совета Федерации»

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В понедельник, 7 февраля, с рабочим визитом Тольятти посетил представитель от Самарской области в Совета Федерации Андрей Кислов. Сенатор и глава города Николай Ренц провели встречу, в ходе которой обсудили конкретные шаги, необходимые для для начала процесса утилизации промышленных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор» с последующей рекультивацией загрязненных земельных участков.

Глава города напомнил, что на основании разработанного СамГТУ технико-экономического обоснования и проведенной инвентаризации всех фосфорсодержащих отходов администрация Тольятти выделила, размежевала и поставила на кадастровый учет 11 земельных участков, загрязненных фосфором. В настоящее время муниципалитет при поддержке областных властей ведет переговоры с собственником земель в лице Министерства имущественных отношений РФ, а также с Минприроды России на предмет включения загрязненных участков в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эта мера позволит привлечь на утилизацию отходов бывшего ОАО «Фосфор» федеральные средства.

По словам Андрея Кислова, для тольяттинцев рекультивация территории «Фосфора» является одним из самых животрепещущих вопросов. «Когда практически в центре города находится большая промзона, зараженная отходами различных классов опасности, это вызывает у жителей закономерные вопросы и опасения. Попытки решить эту проблему предпринимались на протяжении многих лет. После вмешательства главы региона вопрос был взят на контроль Советом Федерации», - отметил парламентарий.

«Как новый сенатор от Самарской области я погрузился в эту тему, и сегодня мы обсудили с главой города наши дальнейшие шаги. Необходима господдержка для обеззараживания загрязненной территории. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем активизировать эту работу», - отметил Андрей Кислов.

Николай Ренц согласился, что только детальная совместная работа всех заинтересованных органов власти и структур позволит приблизить Тольятти к намеченной цели – добиться выделения федеральных средств на решение жизненно важной для города экологической задачи по рекультивации территории бывшего ОАО «Фосфор».

«Для меня очень важно, что высший орган государственной власти в лице Совета Федерации держит вопрос бывшего ОАО «Фосфор» на контроле. Надеюсь, что с помощью сенаторов мы будем быстрее двигаться в разрешении этой ситуации, которая имеет колоссальное значение для Тольятти. Я прямо могу сказать, что в этом деле много юридических коллизий, много вопросов, связанных с поиском технологических решений. Поэтому главная наша задача – шаг за шагом идти вперед. Мы продолжаем активно работать в заданном направлении. Сейчас я вижу, что на этом пути нас ждет много различных деталей и нюансов, много подводных камней. Преодоление всех этих сложностей требует от нас четкой и слаженной межведомственной работы», - подчеркнул глава города.