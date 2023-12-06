Аналитики выяснили, какие работодатели в Самарской области больше всего искали сотрудников в ноябре

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснила, в каких профессиональных сферах в Самарской области в ноябре был максимальный спрос на персонал и как он изменился за последний год.

В ноябре 2023 года в Самарской области было открыто более 28,7 тысяч вакансий, и это на 43% больше, чем в ноябре прошлого года, однако на 3% меньше, чем в октябре 2023.

В топ сфер с наибольшим спросом вошли «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от числа всех вакансий в регионе), «Рабочий персонал» (22%), «Производство, сервисное обслуживание (16%), «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство и недвижимость», «Розничная торговля» (по 13% от общего числа вакансий приходится на каждую из сфер). За год спрос на людей во всех этих сферах вырос, заметнее всего – в розничной торговле (+66% к ноябрю 2022), в сфере административного персонала (+61%), домашнего и обслуживающего персонала (+57%).

При этом количество активных соискателей за год в большинстве из этих сфер снизилось: сильнее всего — в сфере розничной торговли (-25% к ноябрю 2022), домашнего персонала (-16%) и административного персонала (-15%). Выросло количество резюме в сферах с наиболее массовым наймом в производстве и ИТ (+4% в каждой), в строительстве и медицине (+2% в каждой сфере к ноябрю прошлого года).

«Сферы с самым массовым наймом по-прежнему остро нуждаются в людях, и год к году количество предложений о работе растет. При этом уровень конкуренции за людей в регионе остается высоким: на одну вакансию в целом по рынку в Самарской области приходится 3,6 резюме при норме от 4 до 8 резюме, и это все еще — показатель дефицита кадров», — рассказала Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.