Аналитики спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в 2021 году

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Рынок ипотеки по итогам 2021 года может обновить прошлогодний рекорд. Такой прогноз сделали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд», — приводит сообщение агентства «Интерфакс».

Аналитики спрогнозировали рост новых выдач ипотечных кредитов до 4,6–4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в 2020-м.

Эксперты также ожидают повышение спроса на семейную ипотеку, пишут "Известия".

Ранее, 16 июня, стало известно, что в мае в Москве был установлен рекорд зарегистрированных договоров ипотечного кредитования. По информации Росреестра, было заключено 9885 договоров, показатели на 47% превышали данные за май 2019 года и на 319% — за май прошлого года.

Драйвером рекордного роста количества ипотечных договоров в столице стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья в Москве. За пять месяцев в столице оформили 26 тыс. кредитов на 161,4 млрд рублей.