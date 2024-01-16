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Аналитики назвали отрасли и профессии, в которых в январе в Самарской области проще всего найти работу

16 января 2024 10:37
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Аналитики назвали отрасли и профессии, в которых в январе в Самарской области проще всего найти работу

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, компании из каких отраслей в Самарской области наиболее активны за последний месяц в найме персонала и какие специалисты наиболее востребованы.

За последние 30 дней в Самарской области было открыто более 31,6 тысячи вакансий. 62% от всех предложений о работе приходится на Самару, каждая пятая вакансия размещена в Тольятти, по 2% — в Сызрани и Новокуйбышевске, 1% — в Чапаевске.

Активнее всего ищут сотрудников компании из отраслей «Розничная торговля» (16% от всех вакансий»), «Информационные технологии» (8%), «Финансовый сектор» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 5%), «Непищевые товары народного потребления» (4% от общего количества вакансий в Самарской области).

Наиболее востребованные сотрудники сейчас, как и в 2023 году — менеджеры по продажам и работе с клиентами (8% от всех вакансий), продавцы-кассиры (7%), водители (6%), курьеры (4%).

Полную занятость предлагают в 88% случаев, еще 11% работодателей ищут сотрудников на частичную занятость, в 16% вакансий возможно оформление по ГПХ. В 60% соискателям предлагают работать полный день, в 14% — по сменному графику, в 13% — по гибкому графику. 7% вакансий предполагают удаленную работу, еще в 5% ищут сотрудников для работы вахтовым методом.

Соискателей без опыта работы готовы взять в 51% вакансий, в 38% требуется опыт от 1 до 3 лет. В каждой десятой вакансий ищут сотрудника со стажем в профессии от 3 до 6 лет и только в 1% предложений о работе обязательное требование — опыт более 6 лет.

 

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