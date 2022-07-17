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Аналитик рассказал о «красной линии» рубля

17 июля 2022 12:51
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Аналитик рассказал о «красной линии» рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что выступления российских властей, как и их действия, рассчитанные на борьбу с сильным рублем, демонстрируют условную красную линию. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Экономист рассказал, что риторика чиновников существенно изменилась в конце июня, когда курс доллара к рублю показал уровень в 50. Именно поэтому он назвал этот показатель некой границей российской валюты у властей.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией"», — предположил Сыроваткин.

Этот показатель является достаточно условным, поскольку рубль никто не таргетирует и он находится в свободном плавании. Различные области экономики называют свой комфортный курс рубля, однако власти считают компромиссным вариантом диапазон от 70 до 80 рублей за доллар.

«Судя по всему, вопрос о том, как это осуществить технически, пока остается открытым», — подчеркнул аналитик.

29 июня курс доллара упал до семилетнего минимума и составил 50 рублей. В правительстве не раз отмечали риски чрезмерного укрепления рубля для экономики, пишет Лента.

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