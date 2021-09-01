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AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев

1 сентября 2021 10:16
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AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев

AliExpress Россия представила АлиИндекс — потребительскую корзину по предпочтениям онлайн-покупателей из разных регионов России

Эксперты компании проанализировали покупки россиян на платформе за первое полугодие 2021 года. Онлайн-корзины самых активных регионов России можно подробно посмотреть и сравнить на специальном лендинге. АлиИндекс будет обновляться дважды в год.

Проект позволяет отследить потребительские тренды в регионах России и сравнить покупательские интересы россиян. Кроме Москвы и Петербурга, в пятерку регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург. Далее идут Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск. Больше всего денег тратят в Новосибирске — потребительская корзина там обойдется в 45,7 тысяч рублей. Меньше всего — в Уфе (39 тысяч рублей). Самара в рейтинге стоимости потребительской онлайн-корзины занимает седьмое место (44,2 тысяч рублей).

АлиИндекс — усреднённый набор особенно популярных товаров по категориям. В него входят смартфоны, бытовая техника и fashion-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки. В основе рейтинга — средняя стоимость товаров по категориям и их доля в общем бюджете на онлайн-корзину. АлиИндекс показывает модели-лидеры продаж для каждой категории.

Самую большую долю по затратам в потребительской корзине жителей Самары занимают смартфоны. Доля категории составила 34% от общего объема в денежном выражении. Самые популярные модели смартфонов в Самаре в первом полугодии 2021 года — Xiaomi Redmi Note 10 (лидер продаж в штуках) и POCO X3 Pro (лидер продаж в деньгах).

Гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты занимают половину корзины АлиИндекса (48%). В этой категории товаров больше всего денег самарцы потратили на пылесосы. Доля от общих затрат на пылесосы составила 23%. Самые популярные модели в Самаре за период — роботы-пылесосы iLIFE V50 (лидер в штуках) и Xiaomi G1 (лидер в деньгах).

Еще самарцы активно покупают товары для кухни и дома — блендеры, утюги, фены и электробритвы. Лидеры продаж среди фенов - модель SOOCAS H5 (лидер в количественном выражении) и фен SOOCAS H3S (лидер в денежном выражении).

Среди гаджетов для бритья не теряет лидерство фотоэпилятор DCOVOR 999999 Flashes, который лидирует в штуках, лидер в рублях - Портативный депилятор MLAY M3. Наибольшим спросом среди блендеров в Самаре пользуются кухонный комбайн BioloMix (лидер в рублях) и блендер REDMOND RHB-2913 (лидер в штуках). В категории ухода за одеждой россияне чаще всего покупали портативный отпариватель MayWay (лидер в денежном выражении) и ручной отпариватель KONKA (лидер в штуках).

Категория одежды занимает в АлиИндексе 18% от общих расходов. Больше всего самарцам в этом году полюбились джинсы на высокой талии, однотонные хлопковые футболки оверсайз, винтажные куртки с лацканами и мужские куртки из эко-кожи. Среди платьев самарцы отдавали предпочтение летним моделям с пышными рукавами и мини-платьями из льна. По-прежнему популярны в Самаре женские кроссовки белого цвета из эко-кожи и сетчатые лоферы.

Теги: AliExpress Россия Мероприятия потребительская корзина

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