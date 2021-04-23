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Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал компании Nord Stream 2 AG.
Александр Новак:  "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году
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Александр Новак:  "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году

23 апреля 2021 22:26
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Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал компании Nord Stream 2 AG.

Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы достроить "Северный поток - 2" летом 2021 года.

Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: "Северный поток - 2" готовность

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