Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна

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По данным на 15 июля 2021 года, на территории Самарской области убрано 264 тыс. гектаров площадей. Всего намолочено более 573 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 21,7 центнера с гектара. В общем объеме намолота 97% занимает озимая пшеница. Предприятиями региона также ведется уборка озимой ржи, озимого рыжика и гороха.

Обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне.

Флагманом уборочной кампании выступает Большеглушицкий район. Здесь валовой сбор зерна составляет 58 тыс. тонн. В Пестравском районе собрано свыше 44 тыс. тонн. Урожай в Безенчукском и Хворостянском районах на текущую дату превышает 35,5 тыс. тонн.

Лидерами по урожайности являются Кинельский и Волжский районы. Средняя урожайность здесь превышает 28 центнеров с гектара.

«Рабочий день в уборочную длится с семи утра до десяти вечера. С утра проверяем на комбайне все узлы, чтобы исключить задержку в поле. Неисправности - редкость, техника у нас хорошая, мы сами следим за ее состоянием, – говорит Олег Кудряшов, комбайнер ООО «Союз» Пестравского района. – Простои случаются только из-за влажности: то роса выпадет с ночи, то дождь накануне пройдет».

Впереди у аграриев региона сбор яровых, а сейчас параллельно с уборкой озимых сельскохозяйственные предприятия региона осуществляют и другие сезонные полевые работы. Так, ведется полив сельхозкультур. В третий раз за сезон он проведен на площади 14,7 тыс. гектаров. Продолжается работа по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни. Из 16 тыс. гектаров, запланированных к вводу в текущем году, уже введено 11,9 тыс. га.

Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. В сельхозорганизациях области уже заготовлено более 55,7 тыс. тонн сена и 104,7 тыс. тонн сенажа, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 69 тыс. тонн и 11,5 тыс. тонн соответственно.