Я нашел ошибку
Главные новости:
Детский сад на 250 мест в Красном Яру будет подключен к «Самарским распределительным сетям»
Детский сад на 250 мест в Красном Яру будет подключен к «Самарским распределительным сетям»
Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги
Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона
В Самарском парке Гагарина временно закрыли два аттракциона
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
Скандальную стройку РПЦ у Ботанического сада в Самаре решили законсервировать
Скандальную стройку РПЦ у Ботанического сада в Самаре решили законсервировать
Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру
Самарские приставы помогли вернуть дольщице компенсацию за непереданную в срок квартиру
В Самарской области полицейские вынесли мужчину из сильно задымленного дома
В Самарской области полицейские вынесли мужчину из сильно задымленного дома
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
0.06
EUR 87.39
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна

15 июля 2021 11:00
46
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна

По данным на 15 июля 2021 года, на территории Самарской области убрано 264 тыс. гектаров площадей. Всего намолочено более 573 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 21,7 центнера с гектара. В общем объеме намолота 97% занимает озимая пшеница. Предприятиями региона также ведется уборка озимой ржи, озимого рыжика и гороха. 

Обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне.

Флагманом уборочной кампании выступает Большеглушицкий район. Здесь валовой сбор зерна составляет 58 тыс. тонн. В Пестравском районе собрано свыше 44 тыс. тонн. Урожай в Безенчукском и Хворостянском районах на текущую дату превышает 35,5 тыс. тонн.

Лидерами по урожайности являются Кинельский и Волжский районы. Средняя урожайность здесь превышает 28 центнеров с гектара. 

«Рабочий день в уборочную длится с семи утра до десяти вечера. С утра проверяем на комбайне все узлы, чтобы исключить задержку в поле. Неисправности - редкость, техника у нас хорошая, мы сами следим за ее состоянием, – говорит Олег Кудряшов, комбайнер ООО «Союз» Пестравского района. – Простои случаются только из-за влажности: то роса выпадет с ночи, то дождь накануне пройдет».

Впереди у аграриев региона сбор яровых, а сейчас параллельно с уборкой озимых сельскохозяйственные предприятия региона осуществляют и другие сезонные полевые работы. Так, ведется полив сельхозкультур. В третий раз за сезон он проведен на площади 14,7 тыс. гектаров. Продолжается работа по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни. Из 16 тыс. гектаров, запланированных к вводу в текущем году, уже введено 11,9 тыс. га. 

Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. В сельхозорганизациях области уже заготовлено более 55,7 тыс. тонн сена и 104,7 тыс. тонн сенажа, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 69 тыс. тонн и 11,5 тыс. тонн соответственно.

Теги: аграрии В центре внимания Сельское хозяйство уборочная уборочная кампания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартовала уборочная
02 июля 2021, 11:49
В Самарской области стартовала уборочная
По состоянию на 2 июля 2021 года на территории региона убрано более 3 тыс. га. Экономика
1113
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021, 11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
В апреле-мае в регионе сложились неблагоприятные агрометеорологические условия для формирования урожая сельхозкультур Экономика
718
Самарские аграрии завершают посев яровых
19 мая 2021, 12:53
Самарские аграрии завершают посев яровых
По состоянию на 19 мая 2021 года засеяно более 1,34 млн. га (90%). Экономика
1006
В центре внимания
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
25
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
70
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
124
«Важно знать насущные проблемы людей и быстро реагировать на них».
14 июля 2021  23:42
Глава региона обсудил с руководством и активистами Исаклинского района стратегию социально-экономического развития территории
838
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 июля 2021  13:19
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
603
Весь список